Харьковские коммунальщики начали готовить технику к снегопадам

По состоянию на 31 октября на балансе КП «Харьковблагоустройство» находится 31 единица снегоуборочной техники, сообщил главный инженер предприятия Андрей Ворвуль.

«Также для уборки придомовой территории в арсенале нашего предприятия 118 средств малой механизации – это роторные снегоочистители и мотоблоки с щеточным оборудованием. В этом году мы приобрели еще 23 единицы роторной снегоуборочной техники», - сообщил Андрей Ворвуль.

КП «Харьковблагоустройство» ослуживает семь районов города: Индустриальный, Киевский, Московский, Шевченковский, Немышлянский, Новобаварский и Основянский.