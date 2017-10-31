Харьковские коммунальщики начали готовить технику к снегопадам

31 октября 2017 г. 16:07
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По состоянию на 31 октября на балансе КП «Харьковблагоустройство» находится 31 единица снегоуборочной техники, сообщил главный инженер предприятия Андрей Ворвуль.

«Также для уборки придомовой территории в арсенале нашего предприятия 118 средств малой механизации – это роторные снегоочистители и мотоблоки с щеточным оборудованием. В этом году мы приобрели еще 23 единицы роторной снегоуборочной техники», - сообщил Андрей Ворвуль.

КП «Харьковблагоустройство» ослуживает семь районов города: Индустриальный, Киевский, Московский, Шевченковский, Немышлянский, Новобаварский и Основянский.

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