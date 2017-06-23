Харьковские копы помогли спасти мужчину

23 июня 2017 г. 16:37
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Сегодня, около 12:00 на улице Университетской к патрульным обратился 23-летний гражданин с просьбой о помощи.

По сведениям полиции, парень рассказал правоохранителям, что сейчас его другу, с которым произошел несчастный случай на производстве, в больнице делают операцию. Мужчине необходимо срочно доставить кровь до медицинского учреждения. Гражданин попросил патрульных сопроводить его автомобиль до станции переливания крови и потом довезти кровь до больницы.

Патрульные обеспечили быстрое прибытие гражданина к станции переливания. Однако вблизи медицинского учреждения автомобиль парня сломался, поэтому полицейские экстренно доставили кровь в больницу в патрульном автомобиле. Помощь доставили вовремя.

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