Харьковские копы разыскали семилетнего мальчика

16 июня в 22:00 патрульные получили информацию о пропаже ребенка на улице Морозова.

как сообщили в отделе полиции вХарьковской области, мама ребенка рассказала полисменам, что ее 7-летний сын не вернулся домой с прогулки.

Патрульные вместе с родителями пропавшего ребенка начали поиски. Через некоторое время, на улице Черноморской, правоохранители увидели мальчика, похожего по описанию женщины на пропавшего ребенка. Мать узнала своего сына. Полицейские спросили мальчика, почему тот не возвращается домой, на что ребенок ответил, что гулял и не заметил, как пролетело время.

Патрульные провели с родителями и ребенком воспитательную беседу.