Харьковские копы спасли пенсионерку, которая оказалась в "ловушке" собственного дома

Странные звуки Татьяна Алиева услышала утром. Сначала женщина не обратила на них внимания, но после того как они прозвучали еще несколько раз в течение дня, догадалась, что в квартире снизу, где живет одинокая пенсионерка случилась беда. Вероятнее всего, соседке стало плохо.

Татьяна Алиева, пенсионерка

Через 5 минут обратно: cтон и крик. Я виключаю телевізор, ложуся на пол вухом і прислухаюся. Да кричить женщина. Оказывается это Надя из 7 этажа, что подомной живет, с 34 квартиры.

Дверь она не открывала, на звонки на стационарный телефон не отвечала. Поэтому испуганные соседи вызвали полицию. Патрульные в квартиру также попасть не смогли, позвали на помощь спасателей, чтобы те открыли дверь специальными приспособлениями и начали расспрашивать жителей дома о родственниках пенсионерки. По словам соседей, 72-летняя пенсионерка хоть и живет одна, имеет детей и внуков. Вот только контактов родственников у соседей не было, рассказывает инспектор Дмитрий Полтавец. Впрочем, кто-то из жильцов дома вспомнил, что внучку пенсионерки зовут Марина, а живет она где-то на переулке Ангарском. Полицейские, тем не менее, выехали по указанному адресу и смогли отыскать девушку.

Дмитрий Полтавец, инспектор УПП г.Харькова

Выяснили, что родственники живут в 33 доме. Постучались, слава богу, были дома. Нам открыли, объяснили ситуацию, быстро проехали на место

Родственники взяли ключи от квартиры пенсионерки и поехали на помощь. Успели во время.

Дмитрий Корытный, инспектор УПП г.Харькова

Нами уже была вызвана скорая до этого, а также наряд МЧС, чтобы вскрыть дверь. Но так как наряд МЧС приехал за две минуты до того как приехал наряд то мы решили не вскрывать двери, чтобы не повреждать имущество. Зашли, увидели женщину, которая лежала на полу не могла двигаться. Как бы сказали врачи, скорее всего, что у неё инсульт.

С помощью копов, врачи, перенесли женщину в карету "скорой", которая доставила её в медицинское учреждение, где к работе уже приступили врачи.