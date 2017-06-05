Харьковские копы спасли щенков и котят от подозрительной продавщицы

05 июня 2017 г. 23:48
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Инцидент произошел накануне по улице Суздальские ряды.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова, к полицейским поступил вызов о конфликте около Центрального рынка.

Прибыв на место, копы увидели, что ссора произошла между двумя женщинами. Заявительница сообщила полицейским, что женщина продавала щенков и котят. Из-за чего и возник конфликт.

Другая женщина рассказала правоохранителям, что не торговала животными, а просто дарила их  прохожим. Как оказалось, гражданка нe имела никаких документов на животных. Пояснить, откуда у нее котята и щенки женщина тоже не смогла.

Хвостатых  малышей отдали в службу спасения животных. Сейчас животные находятся под опекой волонтеров. Тем временем правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, что ранее в соцсетях появилась информация,  что  продавцы животных попросту убивают непроданный товар. В апреле 2017 года недалеко от центрального рынка были найдены трупы котят

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