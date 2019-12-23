Харьковские ЛГБТ-активисты обратились к Авакову

Представители комьюнити-центр ЛГБТ + ПрайдХаб в Харькове обратились к министру внутренних дел Арсена Авакова с призывом расследовать преступления на почве ненависти.

Об этом сообщает Укринформ, корреспонденту которого рассказала об этом координатор проектов общественной организации Харьковское женское объединение «Сфера» Анна Шарыгина.

По ее словам, за последний месяц неизвестные трижды пытались запугать харьковское ЛГБТ-сообщество.

В частности, 22 ноября у дверей ПрайдХаба оставили коробку с неизвестным содержимым, а через три дня вход залили кровью животных.

Последний инцидент произошел 16 декабря - на фасаде написали СОДОМ СМЕРТЬ ЛГБТ.

«Мы неоднократно обращались в органы охраны правопорядка с заявлениями о такой дискриминации, однако никаких сдвигов в этих делах не произошло до сих пор. Поэтому мы призываем Арсена Авакова признать проблему уголовных преступлений, направленных на разжигание вражды и ненависти, наносящей существенный вред украинскому обществу», - пояснила Шарыгина.

По ее мнению, подобные действия неизвестных намерены унизить достоинство людей и запугать харьковское и украинское ЛГБТ-сообщества, а также ставят под угрозу жизнь, безопасность и здоровье посетителей комьюнити-центра.