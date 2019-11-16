Харьковские медики рассказали о состоянии пострадавших во время ЧП в Балаклее

Причину взрывов снарядов на военной базе в Балаклее, в результате которого погибли двое саперов будет расследовать Генштаб. Об этом на своей странице сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Пятеро пострадавших получили различные травмы - двое тяжелых находятся в больнице скорой неотложной помощи в Харькове.

По информации от Министерства обороны, двое погибших –это старший солдат и прапорщик, военнослужащие 91 отдельного полка оперативного обеспечения. Оба мужчины - жители Сумской области.

Раненые – все из разных регионов и военных частей.

Самый тяжелый - житель Кировградской области, ему 43 года, рассказали врачи, он лежит в отделении политравмы – у него комбинированная травма, ожоги и переломы конечностей, он самостоятельно не дышит и подключен к искусственной вентиляции легких.

АНДРЕЙ СОЦКИЙ, заместитель главного врача по хирургии

(про самого тяжелого пострадавшего)

У него комбинированная травма, ожоги конечностей туловища - 20 процентов, множественные оскольчатые ранения мягких тканей и имеется перелом левой ключевой кости, проведено оперативное вмешательство

Второй пострадавший - в сознании, у него тоже 20 процентов тела обожжено, его состояние врачам удалось стабилизировать.

АСЛАН ЦОГОЕВ, заведующий ожоговым отделением харьковской больницы скорой неотложной помощи

(про второго тяжелого пострадавшего)

Только что его перевязали тщательно под наркозом, в ближайшее время терапия будет продолжаться, будет идти лечение ран, есть участки более глубокого ожога, и требуется время оперативных вмешательств по пересадке кожи, но вопрос это не сегодняшнего дня. - Какой процент ожогов?- 20 процентов.

Еще двое военных проходят лечение в харьковском военном госпитале, их состояние удовлетворительное, но также есть ожоги, ушибы и травмы. По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба, уже установили, что саперы, вероятно , совершили оплошность в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Призошло возгорание и детонация.

Все подробности до сих пор расследует комиссия, которая работает в военной части А-1352.