Харьковские медики выйдут на забастовку

В понедельник, 18 мая, медики Харьковского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выйдут на бессрочную забастовку.
Об этом в Facebook сообщила харьковчанка и волонтер Наталья Попова, опубликовав фото открытого письма медиков, адресованное главе Харьковской обладминистрации Алексею Кучеру, в котором медики сообщили о намерениях провести данную акцию протеста.
В письме сообщается, что харьковские медики протестуют против невыполнения заявления Министерства здравоохранения о выплате им надбавки в 300%.
Также в письме говорится о невозможности медиками использовать средства индивидуальной защиты в полном объеме.
«Используем одноразовые костюмы по два и более раза. Подвергая себя заражению», - написали они и попросили разобраться в данной ситуации.
"Не знаю, в какой форме будет проходить это мероприятие. Сколько будет людей и с каких подстанций.
Имея возможность сообщить об их проблемах сразу в массы, я это сделала", – написала женщина.
Сбор медиков запланирован на 7.30 утра 18 мая на территории первой подстанции, расположенной на улице О. Яроша, 3а.
Об этом также сообщила Наталья Попова на своей странице в соцсети.