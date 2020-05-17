Харьковские медики выйдут на забастовку

В понедельник, 18 мая, медики Харьковского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выйдут на бессрочную забастовку.

Об этом в Facebook сообщила харьковчанка и волонтер Наталья Попова, опубликовав фото открытого письма медиков, адресованное главе Харьковской обладминистрации Алексею Кучеру, в котором медики сообщили о намерениях провести данную акцию протеста.

В письме сообщается, что харьковские медики протестуют против невыполнения заявления Министерства здравоохранения о выплате им надбавки в 300%.

Также в письме говорится о невозможности медиками использовать средства индивидуальной защиты в полном объеме.

«Используем одноразовые костюмы по два и более раза. Подвергая себя заражению», - написали они и попросили разобраться в данной ситуации.

"Не знаю, в какой форме будет проходить это мероприятие. Сколько будет людей и с каких подстанций.

Имея возможность сообщить об их проблемах сразу в массы, я это сделала", – написала женщина.

Сбор медиков запланирован на 7.30 утра 18 мая на территории первой подстанции, расположенной на улице О. Яроша, 3а.

Об этом также сообщила Наталья Попова на своей странице в соцсети.