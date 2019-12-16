Харьковские ноу-хау для Китая и Франции. На заводе "ФЭД" разрабатывают авиационные и космические системы

Китайская делегация прибыла в Харьков, чтобы закрыть контракт с предприятием "ФЭД". В рамках этого соглашения харьковчане создали новую систему управления авиационными двигателями. Над разработкой трудились специалисты нескольких заводов, а также конструкторских бюро. Привлекали к работе ученых из харьковского политеха и авиационного института. Результат, говорят на заводе, иностранных инвесторов удовлетворил. По словам инженеров, успешное выполнение контракта свидетельствует о том, что область может создавать конкурентноспособный продукт.

Виктор Попов, глава правления АО «FED»:

Мы не только будем подписывать итоговый документ выполнения работы, но мы и обсуждали те планы, которые у них на 5-10 лет вперед. А в КНР принята программа, она называется "2035" на 15 лет. И в этом направлении роль авиационной технике очень большая у них отводится.

А вот французских заказчиков заинтересовали системы охлаждения для нового спутника, который разрабатывает Европейское космическое агентство. Задача харьковского ноу-хау, над которым работают на "ФЭДе" - справиться там, где традиционные методы охлаждения не подходят. Французы тщательно следят за работой харьковских специалистов. Если конечный продукт их устроит, отечественные производители смогут участвовать в длительной мировой программе.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Я подтверждаю, что мы за инвестиции. мы делаем всем нашим иностранным партнерам в нашем регионе, в нашей области, "зеленый свет". Приходите, мы вас поддержим, инвестиции - это наш приоритет сейчас.

Главная проблема украинских разработчиков, подчеркнули на заводе - отсутствие государственной программы развития авиационной отрасли. Ее неоднократно обещали разработать, отметили инженеры, но до реализации задуманного дело на государственном уровне до сих пор не дошло.