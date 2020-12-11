Харьковские оружейники ждут госзаказ

Оборонные предприятия Харьковщины удастся загрузить работой на следующий год. На это надеется руководитель госконцерна "Укробронпром" Юрий Гусев. Сегодня он приезжал в Харьков. Рассказал о планах реформирования концерна и пообщался с руководителями предприятий, входящих в его состав

Первая неделя работы и первая рабочая поездка - в Харьков. Это из-за мощного потенциала оборонных предприятий региона, объясняет гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев. Говорит о реформе концерна. В следующем году он прекратит существование. А вместо него будут созданы новые холдинговые компании. Конкретных шагов по прозрачности и более эффективной работе холдингов Гусев не назвал. Ограничился тезисами о доступе к дешевым средствам, трансфере технологий и новых проектах. В итоге пообещал скачок в развитии оборонного комплекса. Хотя законодательно деятельность таких предприятий еще и не урегулирована.

ЮРИЙ ГУСЕВ, гендиректор ГК "Укроборонпром":

Сьогодні ми очікуємо схвалення закону, який як раз і випине на процедуру корпоротизації "Укроборонпрому". Тому що Ви знаєте, "Укроборонпром" існує в рамках окремого закону про "Укроборонпром".

С журналистами Гусев общается в одном из цехов завода имени Малышева. В этом году, по словам гендиректора, здесь вдвое нарастили объемы производства, по сравнению с прошлым. А вот гордость и новейшая разработка отечественного танкостроения - танк Оплот - до сих пор остается в цеху. Позиция Минобороны, говорит Василий Крылас, заключается в том, что Оплот должно быть полностью импортозамищен. И над этим сейчас работают.

ВАСИЛИЙ КРЫЛАС, гендиректор ГП "Завод им. В.О. Малышева"

І ми, і ряд ще підприємств "Укроборнпрому" працюємо над виконанням дослідно-конструкторської роботи. Це ДКР Краб і ДКР Бастіон. Як тільки ми закінчим їх, а ми дуже зацікавлені, щоб це було в найкоротші терміни і Міністерство оборони буде замовляти у нас ці машини. Ну а поки що дуже багато комплектакцій, будемо казати, країни агресорки.

На встрече с новым руководителем "Укроборонпрома" присутствует и директор КБ Морозова. Он сообщает, что таки удалось выполнить контракт на поставку в войска и в Национальную Гвардию боевых машин БТР-4Е. Именно за срыв этого контракта в свое время уволили с должности предшественника Мормило.

ЯКОВ МОРМИЛО, директор ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. О. О. Морозова"

Що стосується Національної гвардії України, 2 контракти у нас зірвані, на 4 машини і на 6. Чотири машини виготовлені, відвантажені. І цей контракт повністю закритий. По шести машинах вони технічно передані військові частині. Дві машини знаходяться на ділянці збирання. До кінця грудня ми їх зберемо, випробуємо і до 5 січня наступного року контракт буде офіційно закритий

Сейчас, сообщил руководитель "Укроборонпрома", формируется государственный заказ для предприятий отрасли на следующий год. Он уверен, что несмотря на коронавирусный кризис предприятия удастся загрузить работой.