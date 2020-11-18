Харьковские ОТГ заинтересовались питомником для разведения биомассы

Руководители харьковских объединенных территориальных громад обсудили в Дергачах перспективные проекты по биоэнергетике для ОТГ и процесс подготовки специалистов в энергосфере с их дальнейшим трудоустройством.

12 ноября на базе областного учебного центра подготовки и переподготовки кадров АПК немецко-украинская компания BRAUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY (BIT) в лице руководителя Игоря Трушенко при участии Академии аграрных наук Украины презентовала открытие своего Юго-Восточного филиала — Харьковского регионального научно-технического центра биоэнергетики, который возглавила Ирина Рафекова. Данный центр объединяет Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Сумскую, Донецкую и Луганскую области.

В ходе совещания главам ОТГ были представлены ряд инвестиционных проектов в сфере энергетической независимости и управления отходами жизнедеятельности ОТГ. Дополнительно была представлена презентация инвестиционного проекта по созданию сертифицированной лаборатории и питомника для разведения основных видов энергетических культур и обеспечения региона качественным посадочным материалом.

Как отметил директор по проектному развитию Компании BIT Анатолий Скряга, создание такой лаборатории и питомника на территории Дергачевского района — первый шаг к формированию промышленных плантаций и производству альтернативного топлива. Это пример использования практического опыта, накопленного странами Европейского Союза, для снижения объемов потребления природного газа и решения насущных экологических проблем с выбросами в атмосферу.

Компания BIT имеет опыт привлечение целевых инвестиций в строительство современного завода для переработки городских органических отходов и производства «зеленой» электрической и тепловой энергии. Дополнительно планируется создание цеха по производству твердого гранулированного топлива. Топливные пелеты из растительной биомассы, позволят перевести существующие котельные в Дергачах на альтернативное топливо, значительно снизить затраты на энергоносители, качественно и недорого обогревать объекты социальной сферы, школы и больницы в громадах всего района.

Справка:

Компания BIT (Braun Industrial Technology GmbH) присутствует на рынке традиционной энергетики уже более 20 лет. Является признанным экспертом в области автоматизации технологических процессов в энергетике и промышленности, аналитических приборах, системах регулирования и управления в традиционной энергетике промышленности. Имеет более 350 реализованных проектов в отрасли традиционной и альтернативной энергетики по всему миру. Для ОТГ является компетентным партнером для коммунальных предприятий в сфере управления энергетическими проектами, разработки стратегий развития и привлечения инвестиций в громады.