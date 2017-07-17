Харьковские парашютисты установили национальный рекорд

17 июля 2017 г. 15:25
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В воскресенье, 16 июля, на аэродроме "Коротич" под Харьковом  был установлен рекорд Украины в категории "Большие формации с перестроением". Об этом сообщается на странице в Facebook харьковского аэроклуба.

В прыжке принял участие 21 парашютист со всей Украины (в их числе – видео-оператор). Прыгали в рампу самолета Ан-28 с высоты 5500 метров. В свободном падении скайдайверы выполнили 5 перестроений и показали 6 больших формаций. Одна из 6 фигур нового рекорда – точная копия формации, построенной в 1995 году. Проект носит название "Назад в будущее. 20-way".  По словам президента  Федерации парашютного спорта Украины Олега Шаповалова, такое название рекорд приобрел в ознаменование самого первого рекорда Украины в категории "Большие формации".
 

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