Харьковские патрульне спасли 4–летнего ребенка, которого бросили в холодном доме

О том, что во дворе на улице Пермской гуляет одинокий четырехлетний ребенок патрульным накануне рассказали соседи мальчика.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, прибыв на место, копы увидели, что дома больше никого не было. По словам соседей, в доме отсутствуют отопление, водоснабжение и канализация.

Патрульные успокоили мальчика и немедленно вызвали бригаду "скорой" медицинской помощи. О данном факте сообщили сотрудникам ювенальной превенции. Через час к зданию пришел старший брат мальчика, который живет по другому адресу со своей бабушкой. Парень сообщил, что не знает, где сейчас находится их мать. Мальчика забрали в больницу.