Харьковские патрульные нарушили ПДД: проводится служебная проверка (видео)

В Харькове патрульные полицейские на служебном автомобиле нарушили правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора перекресток улицы Ахсарова и проспекта Людвига Свободы, чем нарушили п. 8.7.3.е.ПДД Украины.

Данное нарушение зафиксировал видеорегистратор.

Вечером 22 февраля в Интернете появилось соответствующее видео.

Об этом сообщили активисты «Police Control Ukraine».

За это правонарушение предусмотрена ответственность по ч. II в. 122 КУоАП, которая влечет за собой наложение штрафа в размере 425 грн.

В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области проинформировали, что по данному факту руководством управления патрульной полиции в Харьковской области начата служебная проверка и открыто административное производство.

О результатах проверки в пресс-службе патрульных пообещали сообщить общественности по ее окончании.

Также в патрульной полиции обратились ко всем гражданам с просьбой в случае выявления и фиксации фактов правонарушений со стороны работников патрульной полиции сообщать об этом в управление патрульной полиции в Харьковской области для дальнейшего объективного рассмотрения события и должной реакции.