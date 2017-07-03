Харьковские патрульные разыскивают владельца пачки денег и документов

03 июля 2017 г. 12:05
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Бесхозные вещи копы обнаружили во время патрулирования на бульваре Богдана Хмельницкого.

Об этом на всей странице в Фейсбук сообщил полицейский Владислав Неманихин.

По  его информации, деньги и документы лежали прямо посреди дороги. Документы на имя Куста Дениса Владимировича.

"Все эти вещи были переданы следственно-оперативной группе Немышлянская ОП под протокол и хранятся в Немышлянский ОП. Сделал этот пост, потому что хочу, чтобы вещи действительно нашли своего владельца, а не потерялись в кабинетах", -  сообщил Неманихин.

Стоит отметить,  что сообщение вызвало резонанс среди пользователей соцсетей. Его распространили более двух тысяч пользователей.

Видео: 

Харьковские патрульные разыскивают владельца пачки денег и документов - 03.07.2017

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