Харьковские патрульные разыскивают владельца пачки денег и документов

Бесхозные вещи копы обнаружили во время патрулирования на бульваре Богдана Хмельницкого.

Об этом на всей странице в Фейсбук сообщил полицейский Владислав Неманихин.

По его информации, деньги и документы лежали прямо посреди дороги. Документы на имя Куста Дениса Владимировича.

"Все эти вещи были переданы следственно-оперативной группе Немышлянская ОП под протокол и хранятся в Немышлянский ОП. Сделал этот пост, потому что хочу, чтобы вещи действительно нашли своего владельца, а не потерялись в кабинетах", - сообщил Неманихин.

Стоит отметить, что сообщение вызвало резонанс среди пользователей соцсетей. Его распространили более двух тысяч пользователей.