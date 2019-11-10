Двое харьковских патрульных спасли из горящего дома троих человек, среди них - ребенок

Двое харьковских патрульных, Олег Романюк и Игорь Алексенко, спасли из горящего дома троих человек, среди которых был 6-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Напомним, накануне днем произошел пожар в двухэтажном жилом доме с надстройкой, расположенном во въезде Молчановском, 6 в Основянском районе Харькова.

Находившиеся в тот момент неподалеку патрульные ​​ увидели дым, который шел от частного дома.

Инспекторы сразу побежали к месту пожара, сразу вызывая спасателей и скорую помощь, поскольку понимали, что в доме могут быть люди.

И действительно - через окно полицейские увидели пожилого мужчину, который лежал на полу и не мог самостоятельно покинуть горящий дом.

Патрульные бросились спасать мужчину.

Забравшись в помещение через окно, полицейские эвакуировали мужчину.

Однако кроме мужчины, в другой комнате находилась женщина с 6-летним ребенком, которые через густой дым не могли выйти из дома.

Патрульные помогли выбраться на улицу и им.

Спасенного пенсионера, который при пожаре получил ожоги и отравление угарным газом, каретой скорой помощи госпитализировали в больницу.

Женщина с ребенком не пострадали.

Пожар вскоре потушили прибывшие на место ЧП спасатели.