Двое харьковских патрульных спасли из горящего дома троих человек, среди них - ребенок

Двое харьковских патрульных, Олег Романюк и Игорь Алексенко, спасли из горящего дома троих человек, среди которых был 6-летний ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Напомним, накануне днем произошел пожар в двухэтажном жилом доме с надстройкой, расположенном во въезде Молчановском, 6 в Основянском районе Харькова.
Находившиеся в тот момент неподалеку патрульные увидели дым, который шел от частного дома.
Инспекторы сразу побежали к месту пожара, сразу вызывая спасателей и скорую помощь, поскольку понимали, что в доме могут быть люди.
И действительно - через окно полицейские увидели пожилого мужчину, который лежал на полу и не мог самостоятельно покинуть горящий дом.
Патрульные бросились спасать мужчину.
Забравшись в помещение через окно, полицейские эвакуировали мужчину.
Однако кроме мужчины, в другой комнате находилась женщина с 6-летним ребенком, которые через густой дым не могли выйти из дома.
Патрульные помогли выбраться на улицу и им.
Спасенного пенсионера, который при пожаре получил ожоги и отравление угарным газом, каретой скорой помощи госпитализировали в больницу.
Женщина с ребенком не пострадали.
Пожар вскоре потушили прибывшие на место ЧП спасатели.