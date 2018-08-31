Харьковские пограничники не пустили в Украину российского дипломата

31 августа 2018 г. 10:26
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Накануне харьковские пограничники не пропустили в Украину российского дипломата, которому запрещен въезд в нашу страну.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Дипломат планировал попасть на территорию страны через пункт контроля "Харьков-пассажирский" поездом "Москва-Харьков".

При проверке документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове.

Выяснилось, что относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.

Гражданина РФ пограничники, не пропустив на территорию Украины,  отправили обратно в Российскую Федерацию.

 

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