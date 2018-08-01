Харьковские полицейские, которые "выбивали" признание вины у несовершеннолетних, пойдут под суд

01 августа 2018 г. 14:30
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Правоохранители завершили досудебное расследование и направила в  суд обвинительный акт по факту превышения служебных полномочий по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины) в отношении двух полицейских одного из районных отделов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, в мае прошлого года участковые офицеры полиции - майор и лейтенант -  силой заставили двух несовершеннолетних студентов Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" признаться в нарушении правопорядка.

Как было установлено, в  тот вечер двое 19-летних парней  были на концерте, проходившем на стадионе университета. 

Чтобы лучше видеть сцену, студенты залезли на бетонные плиты рядом с площадкой. 

Это не понравилось полицейским, которые в это время были рядом. Они подошли к подросткам и приказали им слезть на землю.  Ребята отказались. Правоохранители схватили парней за руки и стали силой тянуть к участковому пункту. 

На крыльце полицейские выкручивали студентам руки, били их, душили, а потом силой затащили в помещение. 

Издевательства «стражи порядка» продолжили и в служебном кабинете. Там правоохранители «выбили» из студентов признания в совершении хулиганских действий.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, один из пострадавших получил сотрясение головного мозга, ссадины на лице и теле, второй - синяки и ссадины.

Сейчас один из правоохранителей – 23-летний старший лейтенант полиции  -  уволился с занимаемой должности. 

Второй – 35-летний майор полиции - отстранен от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

 

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