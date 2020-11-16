Харьковские полицейские зарегистрировали более 100 сообщений о нарушении карантина выходного дня

За прошедшие выходные полиция Харьковщины зарегистрировала 116 сообщений о фактах нарушения карантина.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, работники полиции составили 100 админпротоколов и прекратили работу 80 заведений, среди которых 2 ночных клуба, 62 учреждения бытового обслуживания и 16 заведений общественного питания.

Так, в результате проведенных профилактических мероприятий полицейские задокументировали 80 фактов и прекратили работу заведений во всех девяти районах Харькова и трех районах области, в частности, в Балаклейском, Богодуховском и Купянском.

За нарушение карантинных норм сотрудники полиции составили 100 административных протоколов по ст. 44-3 (5 - на руководителя предприятия, учреждения, организации, 8 - на руководителей торговых заведений, учреждений питания, 16 - на работников предприятий, учреждений, организаций, 17 - на водителей общественного транспорта и 54 - в отношении физических лиц) Кодекса Украины об административных правонарушениях.