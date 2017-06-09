Полиця, прокуратура и СБУ проводять обыски у участников пикета у стен ХОГА

Сегодня с утра полиция совместно с прокуратурой и Службой безопасности Украины проводит обыски в 10 квартирах и 30 автомобилях, принадлежащих лицам, причастным к событиям 25 мая.

Как уточнили в отделе коммуникаций следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта, или создавало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 мая напротив ХОГА владельцы машин на еврономерах проводили акцию протеста против законопроекта № 4932, который предусматривает плату на пребывание легковых автомобилей на территории Украины - 2 евро в день. На улице Сумской они поставили впритык 7 автомобилей, и включили аварийки. В связи с чем, сообщили в полиции, блокировали транспортные коммуникации на улицах Сумской, Свободы и Мироносицкой, чем нарушили работу общественного транспорта.