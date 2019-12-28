Харьковские правоохранители разоблачили группу хакеров, взломавших более 20 тысяч серверов по всему миру

Харьковские правоохранители разоблачили преступную группировку хакеров, члены которой целенаправленно осуществляли атаки на частные организации и конкретных лиц для незаконного получения доступа к их удаленных серверов и продавали их заказчикам.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, установлено, что таким образом им удалось взломать более 20 000 серверов по всему миру.

Правоохранители установили всех участников этой группы. Так, в ее состав вошли трое украинцев и один иностранец. Все они были известными участниками хакерских форумов и взламывали по заказу удаленные серверовы, расположенные на территории Украины, Европы и США.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.361 УК Украины.

Киберполиции установила, что злоумышленники действовали с 2014 года. Они осуществляли bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows.

Часть серверов они также использовали в собственных целях: создание бот-Нетив для Майнинг, DDOS-атак, установка программных командных центров для вирусов типа «stealer», превращение их в инструменты для проведения brute-force атак на новые сетевые узлы.

Кроме того, часть «сломанных» серверов сбывали другим хакерам, которые использовали приобретенную информацию для своих целей: вымогательство под предлогом шифрования данных, списание денег с банковских карточек, майнинг и тому подобное.

Таким образом, им удалось вмешаться в компьютерные сети граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы.

Преступные доходы хакеры получали на крипто- и электронные кошельки. Так, на нескольких их электронных кошельках было обнаружено почти 80000 долларов.

Для координации действий всех членов международной хакерской группировки общение и связь между ними происходило через скрытые мессенджеры.

Киберполиция совместно со следователями полиции Харьковщины, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области провела обыски по местам проживания фигурантов международной хакерской группы.

Изъята компьютерная техника дополнительные носители информации, черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для совершения преступлений.

По результатам экспертиз компьютерной техники одному из участников уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам преступной группы.

Следователи готовят международно-правовое поручение в части фиксации цифровых следов преступлений за пределами Украины, документирования преступной роли и привлечения к уголовной ответственности иностранца, причастного к деятельности преступной группы.