 

Харьковские правоохранители задержали в Киеве двух подозреваемых в терроризме

01 июля 2019 г. 18:35
21 просмотр

Харьковские правоохранители в ходе проведения специальной операции в Киеве задержали двоих жителей столицы, причастных к террористической деятельности. Мужчин правоохранители разоблачили в рассылке через сеть Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

У злоумышленников изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллиона 440 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас правоохранители проводят следственные и розыскные действия с целью установления всех участников террористической деятельности и их причастности к аналогичным фактам, имевших место в других регионах Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.