 

Харьковские предприниматели завышают цены на лекарства

18 июля 2019 г. 15:10
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В пресс-службе ГУ Госпродспоживслужбы в Харьковской области сообщили последние данные мониторинга цен в аптеках на лекарства, которые принимают участие в программе "Доступные лекарства".

По июнь 2019 года обработана информация от 267 аптечных учреждений, проанализировано более 59 500 цен на лекарственные средства по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования.

Во время тщательного анализа информации у двух субъектов хозяйствования установлены нарушения государственной дисциплины цен, а именно: установлено применение завышенного уровня торговой (розничной) надбавки, начисляемой к закупочной цене с учетом налога.

Субъектам хозяйствования, которые допустили нарушения государственной дисциплины цен, Главным управлением предоставлены письма, в которых сообщалось о необходимости осуществлять реализацию лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. 

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