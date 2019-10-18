Харьковские школьники будут получать стипендии Президента

Харьковские ученики, призеры и участники международных ученических олимпиад, стали стипендиатами Президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины, стипендии Президента будут получать выпускники Харьковского физико-математического лицея №27 Кирилл Ковальчук (физика, бронзовый призер) и Анастасия Кутах (физика, бронзовый призер), а также учащийся 10-го класса Харьковской гимназии №47 Руслан Оганов (биология, участник).

Напомним, что выпускники Харьковского физико-математического лицея №27 Кирилл Ковальчук и Анастасия Кутах завоевали бронзовую медаль на Международной физической олимпиаде (IPhO), которая проходила в июле в Тель-Авиве в Израиле.

В этом году на всеукраинском этапе ученических олимпиад и турниров харьковские школьники заняли 87 призовых мест, на международных олимпиадах и конкурсах по физике, математике, геометрии и информатике - 16, на конкурсе-защите работ Малой академии наук Украины - 42. Больше всего победителей подготовили учителя физико-математического лицея №27, гимназий №45 и 47.