Харьковские школьники и студенты получили стипендию Президента Украины

Харьковские школьники и студенты, победившие на VII Международном языково-литературном конкурсе ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, удостоены стипендий Президента Украины, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Об этом сообщается в Указе №410/2017. Стипендии учащиеся будут получать в течение календарного года.

Стипендиатами Президента Украины стали:

учащийся Центра профессионально-технического образования №2 Джамалдий Алатаев,

ученица 7-го класса Харьковской общеобразовательной школы № 126 Полина Берест,

ученица 5-го класса Харьковской гимназии №6 «Мариинская гимназия» Дарья Булуй,

студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Владлена Тышкевич.