Харьковские школьники награждены стипендией Президента

Харьковские ученики, призеры и участники международных ученических олимпиад стали стипендиатами Президента Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины, стипендией Президента Украины за победу в IV этапе Всеукраинских ученических олимпиад и III этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины награждены 34 учащихся.

Наибольшее количество стипендиатов – 12 школьников - это учащиеся Харьковского физико-математического лицея №27.

Также стипендии Президента получат 4 ученика гимназии №47, 3 ученика «Академической гимназии» №45 и по двое учеников гимназии №46 имени М. Ломоносова и специализированной школы №162, а также еще ряда учреждений образования.

С полным списком награжденных молодых харьковчан можно ознакомиться здесь.