Харьковские школьники отравились во Львовской области: в больнице пятеро детей

Во Львовской области произошла вспышка острой кишечной инфекции среди школьников, приехавших из Харькова.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

По состоянию на 13.00 10 января во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Львовской областной инфекционной клинической больницы пациентов с диагнозом: Острая кишечная инфекция из числа группы детей в сопровождении взрослых ( всего 13 человек), которые приехали из Харькова.

Из анамнеза удалось выяснить, что 9 января 12.00 школьники питались в Кафе «Первая Гуральня» (Площадь Рынок, 30 в г. Орел). Там они ели картофель пюре, куриную отбивную, борщ со сметаной и салат из капусты.

Ужинали в ресторане «Пузата Хата» во Львове, на ул. Сечевых Стрельцов, 12, где в пищу употребляли разнообразные блюда.

Всего за помощью обратились и были госпитализированы 5 детей. Они поступили в стационар с жалобами на повышение температуры тела, тошноту, частый жидкий стул.

Как отмечается, состояние пациентов средней тяжести.