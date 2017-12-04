Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире по физике

04 декабря 2017 г. 14:32
81 просмотр

Сборная команда школьников из Харькова одержала победу на  ХХVI Всеукраинском турнире юных физиков, который проходил с 23 по 28 ноября в Луцке. Об этом сообщается на  сайте Харьковского городского совета.

Харьковскую область на соревнованиях представляли шесть команд, четыре из которых - из Харькова. Победителем турнира стала сборная команда школьников Харькова «Момент импульса» в составе представителей Харьковского лицея №161 «Импульс» и ученика Харьковского физико-математического лицея №27. 

По результатам отборочных боев и рейтинговой олимпиады 3-е место заняли сборная команда Шевченковского района «Бизоны Хиггса» (лицей №89, школа №150), сборная команда Московского района «Шесть степеней свободы» (школы №3, №122, №124, №143, гимназия №144) и команда областной специализированной школы-интерната «Одаренность».

В финале команда физико-математического лицея №27 и сборная команда Харькова «Момент импульса» соревновались со сборными командами Киева и Волынской области. По итогам игры 1-е место и переходящий кубок Всеукраинского турнира юных физиков достались команде «Момент импульса». Учащиеся лицея №27 заняли 2-е место.

В личном первенстве победили также харьковчане: 1-е место завоевал Григорий Овчаренко (лицей №161), 2-е место досталось Михаилу Гриценко (школа №150), а 3-е место поделили Кирилл Ковальчук (лицей №27) и Роман Овсянников (школа №124).

Также специальные награды жюри вручили Михаилу Гриценко (школа №150) - за лучшее овладение, Полине Топчий (лицей №27) и Светлане Гринченко (лицей №161) - за лучшее рецензирование.

Победителями рейтинговой олимпиады стали ученики физико-математического лицея №27 Сергей Крыгин, Кирилл Ковальчук, Полина Топчий, Артем Сараев, Назар Пивовар, ученики лицея №161 «Импульс» Григорий Овчаренко, Светлана Гринченко, Владимир Машиц, ученик школы №124 Роман Овсянников и ученик школы №3 Илья Лукин.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.