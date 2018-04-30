Харьковские школьники победили в международной олимпиаде по химии

30 апреля 2018 г. 14:08
117 просмотров

Харьковские 11-классники добыли золотую и две серебряные медали на соревнованиях в Минске.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

с 23 по 29 апреля в Республике Беларусь проходила 52-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии.

«В соревнованиях приняли участие около 130-ти школьников из 22-х стран. Украину представляла команда из восьми участников, среди которых - три ученика учреждений общего среднего образования Харьковской области. Все они стали победителями», - сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА.

Золотую медаль олимпиады получил Дмитрий Царенко, ученик 11 класса Харьковского физико-математического лицея № 27.

Серебряные медали завоевали Ольга Ващенко и Марина Мазур, 11-классницы Харьковской гимназии № 47.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.