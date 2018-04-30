Харьковские школьники победили в международной олимпиаде по химии

Харьковские 11-классники добыли золотую и две серебряные медали на соревнованиях в Минске.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

с 23 по 29 апреля в Республике Беларусь проходила 52-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии.

«В соревнованиях приняли участие около 130-ти школьников из 22-х стран. Украину представляла команда из восьми участников, среди которых - три ученика учреждений общего среднего образования Харьковской области. Все они стали победителями», - сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА.

Золотую медаль олимпиады получил Дмитрий Царенко, ученик 11 класса Харьковского физико-математического лицея № 27.

Серебряные медали завоевали Ольга Ващенко и Марина Мазур, 11-классницы Харьковской гимназии № 47.