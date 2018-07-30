Харьковские школьники привезли медали с международных олимпиад по физике и химии

С 19 по 29 июля в Праге (Чехия) и Братиславе (Словакия) проходили международные олимпиады по химии.

Как сообщает пресс-служба ХОГА, в них приняли участие более 300 учеников из 76 стран.

Из четырех представлявших Украину на соревнованиях участников были два харьковчанина: 11-классники - Ольга Ващенко - ученица Харьковской гимназии № 47 и Дмитрий Царенко - ученик Харьковского физико-математического лицея № 27. Ребята завоевали серебряные медали.

На Международной олимпиаде по физике, которая состоялась в Лиссабоне, соревновались около 400 участников из 90 стран.

Команда Украины, в состав которой вошли 5 школьников, завоевала 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Среди победителей ─ 2 харьковчанина: Сергей Крыгин и Иван Ридкокаша, ученики Харьковского физико-математического лицея № 27, получили «серебро».

Олимпиада состояла из 2 туров – теоретического и практического. Во время первого участники решали задачи, а во время второго - выполняли лабораторную работу.

По итогам обоих туров жюри определяло результат каждого участника в индивидуальном зачете.