Харьковские школы не планируют идти на досрочные каникулы

Сегодня, 12 октября, во время рабочего совещания, посвященного усилению противоэпидемических мер на территории города, директор Департамента образования Ольга Деменко сказала, что школы Харькова на каникулы пока не идут.

По ее словам, информация, распространенная и. о. министра образования Сергеем Шкарлетом о досрочных школьных каникулах, носит рекомендательный характер. Ольга Деменко отметила, что школы уйдут на каникулы с 15 октября, если соответствующее решение примет Кабмин.

«Сейчас учебные учреждения работают в штатном режиме. Ни одна школа не закрыта. Из 4388 классов, которые есть в наших школах, на сегодня дистанционно учатся 82 класса, или менее 2%. Их количество каждый день меняется, но ситуация вполне контролируемая. Есть случаи заболеваемости коронавирусом среди учителей и персонала школ, но их немного. Мы не уходим на каникулы, ждем постановления Кабмина и приказа министерства. Детсады продолжают работать, как и раньше», - отметила Ольга Деменко.