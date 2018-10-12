Харьковские студенты смогут получать польские дипломы

12 октября 2018 г. 20:42
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Украинско-польский центр был открыт 12 октября в Харьковском национальном экономическом университете им. Семена Кузнеца.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, на открытии центра был заместитель губернатор Анатолий Бабичев.  Чиновник уверен, что это  не последний совместный образовательный проект между харьковским вузами и Польшей. А Генеральный консул Польши в Харькове Януш Яблонский разделяет уверенность коллеги, ведь подобный центр в городе уже седьмой по счету. 

Так, в экономическом университете на данный момент созданы 3 магистерские программы с общими дипломами, чтобы украинские студенты смогли получать сразу два диплома - украинский и польский.  Кроме того, по словам ректора вуза Владимира Пономаренко, университет уже много лет работает на интеграцию в мировое образовательное пространство.

В частности, уже созданы семь центров разных стран. Существует 9 программ по совместным дипломам - 3 - с польскими университетами, а 7 вузов Польши имеют соглашения по подготовке специалистов.  Для того, чтобы студентам было проще, в вузе стартуют курсы польского языка.

 

 

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