Харьковские студенты создали виртуального психолога

Студенты НТУ "Харьковский политехнический институт" разработали чат-бот с искусственным интеллектом Elomia, направленный на поддержку людей, нуждающихся в психологической помощи. Как сообщили в вузе, развитие проекта Elomia команда видит, как следующий этап в сфере психологических консультаций, которые осуществляются в виртуальной реальности.

Человек надевает очки виртуальной реальности и видит своего виртуального психолога, который может иметь любую внешность. При этом в VR можно визуализировать различные образы и менять пространство вокруг себя. Щелкнул пальцами, ты в лесу, ещё раз — на пляже! Добавляем сюда Neuralink, и программа получает возможность читать твои мысли, - расказали разработчики.

Свою разработку студенты НТУ "ХПИ" представили на IT_EUREKA — конкурсе стартап-проектов в области информационных технологий, и по результатам прошли в финал.