Харьковские студенты сожгли "доллары" и требовали уволить министра образования

Сожгли "доллары" в знак протеста. Это - акция харьковского студенчества против назначения Сергея Шкарлета министром образования. По словам участников акции, бумажки с изображением доллара символизируют налоги украинцевв, что сейчас используются неэффективно. По крайней мере, в области образования.

Освіта - це наша власність. І ми, українці, не дамо спалювати нашу власність. Ми хочемо будувати сильну, незалежну та заможну країну

Горящие бумажки, олицетворяющие иностранную валюту, бросают в коробку цвета национального флага. Студенты убеждены: вместо реформы высшего образования, которая декларируется, получают модель старой системы - еще советской. И прежде всего - из-за назначения Сергея Шкарлета министром образования

ДЕНИС ШАПОВАЛОВ, участник акции

Це людина, яка, м'яко кажучи, не підходить для цієї посади. Це людина, яка буде руйнувати освіту. Це протеже Табачника, його друг, і ми бачили, як Табачник справлявся, і історія особиста Сергія Шкарлета каже нам про те, що це не буде хороший міністр і це сильний кидок назад

В харьковской акции "Стоп, Шкарлет! Не дадим убить образование" приняли участие около полусотни человек. Собрались в центре, на площади Свободы. Пришли с плакатами "Шкарлет out" и "Ні деградації вищої освіти". Вспомнили новоиспеченному министру и обвинения в плагиате, которые тот до сих пор не опроверг

ДАРЬЯ, участница акции

Він є представником регіональної влади, перебіжчиком, і ми вважаємо, що людям, які писали незаконним шляхом свої наукові роботи, і зараз вимагає від нас проходити перевірки на антиплагіат. І це цілком нормально. А самі пишуть свої наукові роботи без дотримання цих вимог і це фактично крадіжка чужих праць

Харьковская акция - часть Всеукраинского движения молодежи против назначения Сергея Шкарлета.

Подобные ей состоялись в Киеве, Одессе, Луцке, Кропивницком, Одессе и Львове.