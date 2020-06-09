Харьковские таможенники пойдут под суд

Двух главных инспекторов одного из отделов таможенного оформления Слобожанской таможни Гостаможслужбы будут судить за нанесение государству полумиллионного убытка. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Обвинительное заключение направлено по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам).

По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Цимбалистенко, установлено, что в ноябре 2019 г. главный государственный инспектор одного из отделов Слобожанской таможни Гостаможслужбы по предварительному сговору, совместно с другим главным государственным инспектором этого же отдела таможенного оформления, провел обзор микроавтобуса. В машине находился товар, стоимость которого превышала эквивалент 10 тыс. евро и который подлежал письменному декларированию с подачей таможенной декларации, предусмотренной законодательством Украины. Проведя обзор микроавтобуса, указанный таможенник не осуществил в полном объеме таможенный контроль.

Кроме того, инспектор не привлек указанного гражданина к административной ответственности. Чтобы водитель беспрепятственно переместил микроавтобус с товаром через таможенную границу Украины, таможенник сообщил своему сообщнику-коллеге, что он провел обзор указанного автомобиля и в нем отсутствуют товары, подлежащие обязательному письменному декларированию.

В дальнейшем сообщник вышеупомянутого таможенника внес соответствующую информацию в отношении водителя и транспортного средства в информационную систему, проставил соответствующие печати, чем завершил процедуру таможенного оформления и контроля.

Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы, сумма недополученных государственным бюджетом средств составляет почти 466 тыс. грн.

Во время досудебного следствия на изъятый ​​товар наложен арест.

Сейчас прокурором в уголовном производстве заявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.