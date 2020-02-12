Харьковские таможенники задержали контрабандиста

12 февраля 2020 г. 11:54
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Контрабандиста с виски и сигаретами остановили на таможенном пункте "Плетеневка" (Дергачевский р-н, Харьковская обл.). Как сообщили на Слобожанской таможне, инцидент случился ночью, 12 февраля, когда легковой автомобиль попытался проехать из России в Украину по зеленому коридору.

Оказалось, что машина три часа назад уже пересекала границу. Тщательный осмотр легковушки показал, что за панелью передней пассажирской подушки безопасности лежат 10 пачек сигарет и 14 бутылок виски. Этот товар не был задекларирован, поэтому на нарушителя таможенных правил составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного Кодекса.

 

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