Харьковские урбан-парки признаны одними из лучших в Украине

Украинский журнал «Хмарочос», специализирующийся на урбанистике и архитектуре, обнародовал перечень из 15 лучших урбанистических проектов десятилетия в Украине.

Как сообщили в горсовете, в него вошли «муниципальные проекты из разных городов Украины, которые стали воплощением нового взгляда на комфортную среду и примером для последующих изменений уже в 2020-х годах».

В списке - два харьковских проекта: урбан-парки и Саржин яр. Соавтор концепций урбан-парков и соучредитель общественной организации «Центр уличных культур» Егор Матюхин отметил, что включение в рейтинг стало логичным итогом пятилетней работы над новым восприятием уличной культуры в городах Украины.

Сейчас в Харькове работают три урбан-парка: на бул. Юрьева, в Молодежном парке и Холодногорском сквере. В 2021 году планируется открытие еще трех урбан-парков: в парке Победы, на пересечении ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, а также на территории школы №11 (Немышлянский район).

«Наши урбан-парки в этом рейтинге - единственные представители уличной культуры. Наш принцип - работать вместе с людьми, которые будут этим пользоваться. Поэтому мы хотим по всей стране привлекать представителей уличной культуры к преобразованиям собственных городов. В новом десятилетии уличная культура должна стать неотъемлемой частью городской жизни», - отметил Егор Матюхин.

Сейчас «Центр уличных культур» вместе с Украинским культурным фондом проводят первый в Украине конкурс проектов уличных культур. Общий бюджет в 10 млн грн будет распределен между лучшими идеями со всей страны (от 100 тыс. до 700 тыс. грн на один проект). Форматы могут быть разными: от видеороликов и граффити до фестивалей и концертов уличных культур или урбан-парков. Организаторы ожидают онлайн-заявок до 15 января.