Харьковских водителей и кондукторов горэлектротранспорта избивают пассажиры - Профсоюз

В последние дни в Харькове на водителей и кондукторов трамваев и троллейбусов совершаются регулярные нападения со стороны пассажиров.

Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили работники наземного горэлектротранспорта во время пресс-конференции, которая прошла на территории КП «Троллейбусное депо №2», передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Пострадавшие жаловались на оскорбления и избиение со стороны некоторых пассажиров в профсоюз работников автомобильного, электрического транспорта и дорожного хозяйства в Харькове.

«В последние три дня в транспорте наблюдается коллапс, работать невозможно. Бросают монеты и билеты в лицо водителям и кондукторам, бьют их. А ведь люди просто находятся на своем рабочем месте, они получили производственные задания и просто их выполняют! И несут, кстати, ответственность за жизнь пассажиров», - отметила председатель Харьковской областной организации профсоюза работников автомобильного, электрического транспорта и дорожного хозяйства Алла Макеева.

Несколько работников депо рассказали о том, с чем им пришлось столкнуться за последние дни.

«После повышения тарифа все пассажиры нормально платили за проезд 6 гривен, - сообщил кондуктор троллейбусного депо №2 Юрий Дьяченко. - Но с 20 февраля начали появляться люди, которые стали обвинять нас в том, что мы возим по 6 гривен, а не по 4, как решил суд. Они дают 4 гривны и требуют соответствующий билет. Работают явно на публику, подбивают людей к возмущению и протесту. Позавчера, когда мы следовали с улицы 12 Апреля, один такой мужчина начал громко возмущаться, а когда открылись двери, ударил меня наотмашь в лицо, сломал зубной протез и скрылся».

Кондуктор троллейбуса №1 Марина Мирошниченко также сообщила о том, как вчера пассажир давал ей 4 грн, но она их не взяла.

«Выходя из троллейбуса, он ударил меня в живот. Сегодня УЗИ показало увеличение селезенки. Да, тариф повысили, но при чем тут мы? Почему в отношении нас распускают руки, плюются, оскорбляют, унижают, говорят, что мы специально это делаем? Полицию вызываем, но она не приезжает. Или, как сегодня, приехали, пожали плечами и уехали», - возмутилась кондуктор.

Ольга Калинкина, водитель КП «Салтовское трамвайное депо», рассказала, что 20 февраля ехала на трамвае №27. К ее коллеге-водителю подошел мужчина, бросил 4 грн, потребовал билет. Получив отказ, он устроил скандал и брызнул газом из баллончика в лицо водителю.

«Все пассажиры вышли из вагона, а тот сбежал. Таких провокаторов много, они ездят сейчас везде. Начинают громко возмущаться, обрывают наши листовки, подстрекают людей. Многие водители и кондукторы жалуются. Это очень тяжело морально, едешь на нервах, переживаешь. Как работать в таких условиях?» - отметила Ольга Калинкина.

«Утром четыре человек швыряли моего кондуктора по всему вагону, и мне пришлось заступиться. Полиция не приехала, хотя ждали ее. Но что от нас хотят эти люди? Мы получили путевой лист, билеты и вышли в рейс - работаем с тем, что выдали на предприятии. От нас ничего не зависит», - отметил водитель трамвая №27 Павел Косинов.

По словам председателя областного профсоюза работников автомобильного, электрического транспорта и дорожного хозяйства Аллы Макеевой, повышение стоимости проезда было вынужденной мерой, которая была призвана спасти отрасль.

«Повышение тарифа - это всегда проблематично и неприятно, но поймите, работникам коммунальных предприятий надо повышать зарплату. 4-7 тысяч гривен - это не деньги, на которые сегодня можно прожить. А это, в свою очередь, привело к тому, что депо испытывают острую нехватку водителей. Добавьте сюда рост стоимости электроэнергии, запчастей. Без повышения тарифа предприятия не выживут», - подчеркнула глава профсоюза.