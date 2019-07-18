Харьковские военные врачи стали лауреатами Госпремии за «чудо-магнит»

Государственные премии присудили группе военных и гражданских врачей по направлению: «Новейшие технологии диагностики и лечения боевых огнестрельных травм и их последствий».

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА со ссылкой на Информационное агентство Министерства обороны Украины в Харькове.

Среди награжденных были и офицеры Военно-медицинского клинического центра Северного региона: ведущий хирург Северного региона полковник медицинской службы Виктор Беленький и начальник клиники неотложной медицинской помощи подполковник медицинской службы Владимир Негодуйко.

Среди самых известных изобретений медиков можно назвать малый и большой наборы хирургического магнитного инструмента. Это изобретение в армии уже окрестили «чудо-магнитом», ведь благодаря ему есть возможность удаления инородных тел до 96%.

«Львиная доля совместной работы проводилась на Востоке Украины в течение последних пяти лет. За это время мы провели уникальную и кропотливую работу, в итоге которой уже есть 46 патентов, и на этом мы не останавливаемся», - рассказал полковник медицинской службы Виктор Беленький.

По его словам, именно благодаря совместной деятельности гражданских и военных медиков в Украине впервые провели фундаментальные исследования звеньев патогенеза современных огнестрельных ранений с экспериментальной разработкой и клиническим внедрением новых методов диагностики.