Харьковские волонтёры за 5 лет сплели больше 26 тысяч квадратных метров маскировочных сетей для фронта

Под защитой волонтерской заботы. Харьковская группа «Маскування для АТО» 5 лет плетет маскировочные сети для украинских военных на Востоке страны. За это время изготовили тысячи квадратных метров маскировки. Это - индивидуальная защита, сетки для техники и блиндажей. За работой встретили и свой праздник - День волонтера.

Чтоб все было под руками

Вот так - ленточка к ленточке - по несколько часов ежедневно. Харьковчанка Людмила Продан по специальности врач, сейчас на пенсии. Маскировочные сетки начала плести три года назад, когда сын вернулся с войны.

Людмила Продан, волонтёр группы «Маскування для АТО»

Головне, щоб в кожну ячеєчку попасти і щоб воно ніде не зачіпилось за те, що треба накрити цією сіткою, і шоб не було великих дірок, щоб ворог не побачив, що там. І кожну закріплюємо стрічечку.

От такі кіпи білизни, і ми їх відразу рвемо на стрічки. Стрічка повинна бути шириною 4 см і довжиною десь метр, півтора

Размер этой сетки – 6/4 метра. На такую надо до 9 килограммов лент. Харьковские волонтеры изготавливают несколько разновидностей маскировки. В зависимости от времени года и местности.

Елена Плотникова, координатор группы «Маскування для АТО»

У нас зараз «Брудний сніг», потім буде «Багнюка». Це коли снігу вже нема, але ще нема «зельонкі» і тому там сірий, коричневий і добавляємо обв’язково камуфляж. Оце все міксуємо. Влітку ми плетемо зелені сітки. Обов’язково до камуфляжу добавляємо зелені кольори. «Осень», це ми вже плетемо з середини серпня, там жовто-гарячі вже кольори бувають

Сейчас в группе - более полусотни волонтёров. Кто-то работает дома, другие - здесь, в волонтёрском помещении в центре Харькова. Здесь рады любой помощи. Всегда нужна ткань и прежде всего - рабочие руки.

Готовые сетки складывают вот в такие мешки. Каждый весит около 8 кг. В мешок обязательно кладут сувениры. Это обереги, белье, конфеты. И самое главное - два флага: государственный и красно-черный, как символ борьбы за Независимость Украины

На фронте такая маскировка - незаменима во всех родах войск.

Павел Фёдоров, ветеран АТО

Сети нужны всегда, они были нужны тогда, потому что их не было вообще Они нужны сейчас. Они под разное время года, под разную местность. Это и техника, это и позиции, это широчайший спектр применения

Волонтерская группа «Маскування для АТО» работает 5 лет. За это время сплели более тысячи сетей. Волонтеры уверены, их сетки защищают не только технику или позиции.

Людмила Продан, волонтёр группы «Маскування для АТО»