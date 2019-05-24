Харьковские выпускники празднуют окончание школы

Двенадцать тысяч одиннадцатиклассников и почти двадцать две тысячи девятиклассников на Харьковщине сегодня простились со школьной жизнью. Последний звонок в этом году прозвучал раньше обычного, и большинство выпускников таким изменениям только рады. Одиннадцатиклассница Влада рассказывает, закончить обучение мечтала уже давно, ведь имеет другие - более серьезные дела.

Владислава, выпускница:

Ну, хочется помогать людям и поменять что-то в нашем мире и обществе. Мнение к полиции. - Давно решила? Да, давно решила. Это мечта моя с детства еще, давно решила очень.

А на последний звонок к выпускникам Дергачевского лицея пришла и председатель Харьковской облгосадминистрации.

Юлия Светличная, глава ХОГА:

Шановні випускники, кожен з ваших батьків був на вашому місці, і кожен знає, як це. Хочемо сказати вам, як дорослі, одне: завжди полагайтеся на свої сили. Слухайтеся своїх вчителів, полагайтеся на своїх батьків. Вони завжди будуть з вами, і в скрутну хвилину, і в хвилину радості.

Не испортила праздничное настроение школьникам даже погода. После завершения линейки в учебных заведениях, они продолжают празднования в центре города. Самые смелые - выбирают контрастные водные процедуры.

Анастасия, выпускница:

- У меня одежда есть, я переоденусь. - Будешь скучать по школе? - Да.

Выпускники сегодня празднуют и написание двух ВНО. Признаются, что с нетерпением ждут результатов и готовятся к выпускному. Для одиннадцатиклассницы Владиславы тест по украинскому языку выдался легким, однако девушка еще волнуется за экзамен по английскому и истории. С будущей профессией уже определилась.

Владислава Гулковская, выпускница:

Специальность связана, конечно, с юридической точкой зрения. Мне больше нравится, это мне подходит. Все - таки, хочется больше знать законы нашей страны. Сегодня долго здесь не будем, будет музыка, будем танцевать и все вместе уедем домой, в хорошем настроении.

За охраной порядка во время празднования дня последнего звонка в Харькове следили более тысячи сотрудников полиции. Усилили патрулирование по улице Сумской, в саду Шевченко и парке Горького.