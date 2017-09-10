Харьковских чиновников просят отремонтировать трамвайный переезд

10 сентября 2017 г. 13:59
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Харьковчане просят отремонтировать трамвайный переезд на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Героев Труда.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Харьковского горсовета.

"Поток транспорта на этом участке особенно большой, но после ремонта дорого возле "Центра Административных Услуг" переезд оброс большим количеством выбоин , что вынуждает участников дорожного движения пересекать его с нарушениями ПДД - это создает аварийные ситуации", - написал  автор петиции Виталий Бондаренко.

Для того, чтобы петицию рассмотрел горсовета, она должна собрать 5 тысяч подписей за 90 дней.

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