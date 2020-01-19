Харьковских патрульных дважды за день пытались подкупить

19 января 2020 г. 18:45
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Харьковским патрульным сегодня днем, 19 января, дважды предлагали взятки водители-нарушители правил дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, в первом случае ​​за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Toyota Corolla.

Водителю полицейские сообщили, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы по части 2 статьи 122 КоАП.

После этого мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме двести гривен.

Второй случай произошел также сегодня днем ​​на улице Евгения Котляра: патрульные обнаружили автомобиль Daewoo Sens, водитель которого также нарушил ПДД Украины.

Чтобы избежать административной ответственности, водитель предложил патрульным неправомерную выгоду в сумме двести гривен.

На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу граждане не реагировали, поэтому нарушители были задержаны, а на места событий были вызваны следственно-оперативные группы.

В действиях нарушителей усматривается уголовная ответственность за ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
 

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