Харьковским предпринимателям будет помогать чат-бот

03 декабря 2019 г. 17:20
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Сервис «Менторская помощь» и чат-бот на сайте «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова» планируют внедрить в Харькове в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Харьоквского горсовета. 

Об этом сегодня, 3 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, в следующем году планируется внедрить сервис «Менторская помощь».

На встречах с профильными специалистами, руководителями разных компаний либо в формате онлайн предприниматели смогут получить консультации по продажам, маркетингу, масштабированию бизнеса, диджитал-маркетингу, ивент-маркетингу и другим направлениям.

Кроме того, планируется запустить чат-бот на сайте «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова».

Она отметила, что для предпринимателей планируется провести тренинги и обучающие мероприятия, на которых они смогут получить информацию в фере трудового законодательства, налогооблажения, законности проведения проверок и пр. 

Кроме того, в городе продолжат уделять внимание развитию молодежного предпринимательства и дополнят интернет-ресурс «Ярмарка вакансий» новым разделом «Неделя с компанией».

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