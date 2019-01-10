Харьковский аэропорт не переименовывали – горсовет

10 января 2019 г. 13:06
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Международному аэропорту «Харьков» не присваивали новое имя, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, опровергая ранее появившуюся в соцсетях информацию о его переименовании.

Как стало известно, в сервисе «Google Maps» аэропорт назван как «Международный аэропорт «Харьков» имени Егора Летова».

Но официальное название учреждения никто не менял, отметили в горсовете.

Сейчас в компании пытаются разрешить сложившуюся ситуацию.

Как отметил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, аэропорт является собственностью города и только городской совет имеет право присваивать ему то или иное имя.

Существует специальная процедура переименования, предусмотренная действующим законодательством Украины.

В настоящее время в Харьковском городском совете нет обращений относительно переименования Международного аэропорта «Харьков», подытожили в горсовете.

 

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