Харьковский аэропорт закрывают

24 марта 2020 г. 9:22
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В Украине временно закрывают все аэропорты, кроме Международного аэропорта "Борисполь".

Такое решение принял Кабмин, сообщил в Фейсбук министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт «Борисполь». С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма», - написал он.

По его словам, это вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса.

«Безопасность людей - превыше всего!», - добавил он.

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