Харьковский антикоррупционный центр выиграл дело у Харьковского метрополитена

21 марта 2018 г. 11:05
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Харьковский окружной административный суд 19 марта 2018 года  удовлетворил иск ОО «Харьковский антикоррупционный центр» и обязал КП «Харьковский метрополитен» обнародовать финансовую отчетность и информацию о своей деятельности на своем сайте.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Харьковский антикоррупционный центр обращался с исками к трем коммунальным предприятиям - КП «Харьковский метрополитен», КП «Жилкомсервис» и КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов».

Иск ХАЦ к  КП «Харьковский метрополитен» и КП «Жилкомсервис» - суд удовлетворил.

С КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» было заключено мировое соглашение, поскольку это коммунальное предприятие после подачи иска полностью опубликовало информацию.

КП «Жилкомсервис» не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, которая будет рассматриваться 29 марта.

Выполнит ли Харьковский метрополитен решение суда первой инстанции, или также обратится с апелляционной жалобой в суд, станет известно в ближайшее время.

Напомним, что ХАЦ начал кампанию по открытию финансовых сведений, которые должны быть обнародованы в соответствии с изменениями Хозяйственного кодекса позапрошлого года.

 

 

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