Харьковский антимайдановец получил повестку в военкомат

Спартак Головачев, известный в Харькове после событий 2014 года, когда он вместе с пророссийскими активистами пошел на штурм облсовета, получил повестку из Немышлянского военкомата. Во всяком случае, такой пост он опубликовал на своей странице в Фейсбук.

Спартак Головачев, пророссийский активист

Вечером вручили моей жене повестку, сообщили, что поступило новое вооружение и требуются мои воинские знания , ... гвардии старшего сержанта артиллерийской разведки СССР .

По украинскому законодательству человек, совершавший тяжкие преступления, должен быть снят с воинского учета, говорит заместитель военного комиссара области Андрей Семенович.

Тем более это касается Головачева, который получил приговор - 5 лет за решеткой и испытательный срок.

Но пока всех документов по судебному делу Головачева и приговора судьи в военкомате почему-то нет.

Андрей Семенович, заместитель военного комиссара области

Громадянин, який засуджений за тяжкі і особливо тяжкі злочини, вони знімаються з військового обліку. Він нам інформацію дав, ми його облікові дані уточнили. Вже Немишлянський військкомат зробив запит до суду, чи є він засудженим і чи вступило це в законну дію

По словам Андрея Семеновича, повестку прислали именно ради уточнения информации - это часть работы военкоматов. Сам же Головачев приводит в Фейсбук другую версию: его хотели позвать на учения НАТО. Однако лично поговорить об этом он не может - у него пост, и личный духовник посоветовал ему ограничить себя еще и в пользовании социальными сетями.