 

Харьковский апелляционный суд будут пикетировать

26 сентября 2019 г. 15:39
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28 сентября, в субботу, под стенами Харьковского апелляционного суда состоится пикет.

Об этом сообщил глава Харьковского отделения «Нацкорпуса» Константин Немичев на своей странице в Фейсбук. 

Причиной пикета, по его информации, является рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения подозреваемым в теракте у Дворца спорта.

«В субботу (28.09) в 16:00 выходим на пикет под Апелляционный суд и записываем видеообращение. Приглашаем всех желающих. Приговор еще не вынесен, следовательно, для нашей судебной системы, как граждане Украины, они не являются преступниками», - написал Немичев.

Напомним, 22 февраля 2015 во время патриотического шествия возле Дворца спорта в Харькове  сработала заложенная на обочине дороги радиоуправляемая противопехотная мина. Раздался взрыв. В результате теракта погибли четыре человека, еще девять - получили ранения.

Подозреваемых задержали через четыре дня после теракта. Все это время они находятся в СИЗО. Своей вины не признают.

Суд по делу о взрыве возле Дворца Спорта продолжается уже более 4 лет.

 

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