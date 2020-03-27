Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 танков

27 марта 2020 г. 15:25
Источник: Корреспондент.net
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Государственное предприятие Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ) передало Вооруженным силам Украины 13 модернизированных танков. Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром в пятницу, 27 марта.

Отмечается, что военные получили 10 танков Т-80БВ и три танка Т-64БВ образца 2017 года. Всего в настоящее время ХБТЗ изготовил 250 модернизированных боевых машин: 162 танка Т-64БВ образца 2017 года и 88 танков Т-80БВ.

"В начале года бронетанковая отрасль начала постепенно наращивать производство по различным видам продукции и услуг. За первые два месяца текущего года предприятия концерна бронетанкового дивизиона увеличили производство в более чем два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", – рассказал замгендиректора Укроборонпрома по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники Игорь Фоменко.

Модернизированный танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ и отлично показал себя на востоке Украины.

После ремонта он получил расширенные боевые возможности за счет тепловизионного прицела, нового усовершенствованного динамической защиты, новой цифровой радиостанции, современных ночных приборов наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, системы информационного оповещения аварийной ситуации, телевизионной системы наблюдения за окружающей средой, а также средств спутниковой навигации.

Модернизированный танк Т-80БВ получил аналогичные улучшения.

 

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